Суд в Бразилии, как ожидается, примет решение о допуске экс-главы государства Лулы да Силвы на выборы президента

Сейчас он отбывает срок по делу о коррупции. Уголовное дело в отношении тогда уже бывшего президента Бразилии Лулы Да Силвы завели после того, как разразился крупный скандал вокруг коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras. Экс-президента в частности обвинили в получении квартиры в качестве взятки и приговорили к 9,5 годам заключения, а в начале этого года срок увеличили до 12 лет и одного месяца. Еще во время судебного разбирательства да Силва заявил, что невиновен, а цель уголовного преследования – помешать ему баллотироваться в президенты. Его кандидатуру на выборах президента Бразилии выдвинула левая Партия трудящихся. Теперь Высший избирательный суд должен принять решение о его регистрации. Вероятнее всего, он откажет да Силве, поскольку законы страны не позволяют осужденным судом второй инстанции по уголовному делу претендовать на выборные должности. Между тем, тот факт, что да Силва по-прежнему находится в тюрьме, по закону, не является препятствием для участия в избирательной гонке. Согласно социологическим опросам, Лула да Силва остается фаворитом на выборах президента Бразилии. Они пройдут в стране 7 октября.