Социальная сеть «ВКонтакте» решила публиковать статистику запросов властей о пользователях
Об этом представители компании сообщили BBC. Решение последовало за обвинениями в сборе и передаче сведений о пользователях «ВКонтакте» властям. В России всё чаще возбуждают дела, основанные на активности россиян в интернете. Как отмечают правозащитники, большинство дел связано именно с социальной сетью «ВКонтакте».
Комментарии2
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ura_123 15 августа 2018 | 07:02
Черного кобеля не отмыть до бела... Граждане,не ходите в вконтактике гулять))))
ura_123 15 августа 2018 | 07:04
ura_123: Законтачился вконтактик об гэбню... Репутация