Социальная сеть «ВКонтакте» решила публиковать статистику запросов властей о пользователях

Об этом представители компании сообщили BBC. Решение последовало за обвинениями в сборе и передаче сведений о пользователях «ВКонтакте» властям. В России всё чаще возбуждают дела, основанные на активности россиян в интернете. Как отмечают правозащитники, большинство дел связано именно с социальной сетью «ВКонтакте».