Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин учредили фонд для международных расследований преступлений против журналистов
Основатель движения «Открытая Россия» и его бывший партнёр по ЮКОСу выделили на эти цели пять миллионов долларов. Это первоначальная сумма. Фонд планирует организовывать и финансировать расследования преступлений совершённых против журналистов вне зависимости от места и от мотивов. На начальном этапе планируется проводить от пяти до десяти международных расследований в год.
Комментарии2
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begly_ 15 августа 2018 | 06:45
Пускай Ходорковский подучит Сенцова, как правильно прошение о помиловании президенту Путину написать.
sg96 15 августа 2018 | 06:47
Вот пидарасы лживые. Как вы против себя расследование будете проводить?
А фонд расследований преступлений против мэров не хотят организовать?