Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин учредили фонд для международных расследований преступлений против журналистов

Основатель движения «Открытая Россия» и его бывший партнёр по ЮКОСу выделили на эти цели пять миллионов долларов. Это первоначальная сумма. Фонд планирует организовывать и финансировать расследования преступлений совершённых против журналистов вне зависимости от места и от мотивов. На начальном этапе планируется проводить от пяти до десяти международных расследований в год.