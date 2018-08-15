При освещении протестной акции в Бухаресте пострадал корреспондент Deutsche Welle

Кристиан Штефанеску подал заявление в прокуратуру, сообщает медиакомпания. По словам журналиста, представители жандармерии били его дубинками во время акции в минувшую пятницу. Корреспондент имел при себе читаемый бейдж и неоднократно говорил, что является журналистом.

Масштабная акция против политики правящей партии, в том числе ослабления антикоррупционных законов, прошла в Румынии в конце прошлой недели. Пострадали более четырёхсот человек. Румынская прокуратура проводит расследование по поводу действий полиции.