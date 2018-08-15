Задержанным по делу о теракте возле британского парламента оказался иммигрант из Судана

Это 29-летний Салих Хатер, у него британское гражданство, сообщает газета The Daily Mail. Мужчину задержали во вторник, сразу после того, как он сбил людей. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что полиция делает всё возможное для обеспечения безопасности в городе.

Во вторник утром мужчина на легковом автомобиле врезался в ограждение у здания парламента. Он сбил велосипедистов и пешеходов, пострадали три человека, их уже выписали из больницы. Полиция расследует происшествие как теракт.