Арбитражный суд Московского округа, как ожидается, рассмотрит кассационную жалобу банка «Югра»

Она касается решений двух нижестоящих инстанций, признавших законным приказ ЦБ об отзыве лицензии. У Центробанка не было никаких оснований для прекращения банковской деятельности «Югры», уверен бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. По его словам, кредитное учреждение не нарушало ни один из установленных нормативов и не допускало снижения средств ниже минимального значения. Кроме того, в первой инстанции не подтвердились обвинения о наличии в «Югре» накануне ввода временной администрации забалансовых вкладов и признаков вывода активов. Защита также подчеркивает, что «отзыв лицензии через три недели после начала финансового оздоровления представляется не только крайне непоследовательным действием, но и не соответствует требованиям закона». Кроме того, представители «Югры» заявили о фальсификации бухгалтерской отчетности, которая послужила формальным основанием для решения регулятора.

Напомню, в июле прошлого года в «Югре» ввели временную администрацию, а уже в конце месяца у банка отобрали лицензию. После чего, ЦБ подал иск о признании его банкротом. На тот момент «Югра» входила в топ-30 российских банков по объему активов. Выплаты вкладчикам превысили 170 миллиардов рублей.