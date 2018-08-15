Марш матерей пройдёт сегодня в Москве

Это акция в поддержку фигуранток так называемого «дела Нового величия». Акция не согласована с властями, из-за этого адвокаты обвиняемых призывали от неё отказаться. При этом мать фигурантки дела 18-летней Анны Павликовой Юлия сказала радиостанции «Эхо Москвы», что поддерживает акцию и сама примет в ней участие. Юлия Павликова подчеркнула, что это акция в поддержку детей, и в ней нет ничего оппозиционного.

Мать другой обвиняемой Марии Дубовик сообщила «Эху Москвы», что её не будет в числе участников. Наталья Севастьянова сказала, что ей на акцию не позволяет пойти самочувствие. При этом Севастьянова добавила, что непременно присоединилась к маршу, если бы он был согласован.

Марш Матерей должен начаться в 7 часов вечера. Участники планируют с игрушками в руках пройти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда. А в Екатеринбурге сегодня должен состояться флешмоб в поддержку обвиняемых. Организаторы призывают выходить на улицы с игрушками и фотографироваться с ними и выкладывать снимки в соцсетях.