Ушёл из жизни Эдуард Успенский

Писатель умер вчера вечером в своём доме в Новой Москве. Информацию о смерти подтвердили члены семьи. Друг Эдуарда Успенского композитор Григорий Гладков сказал агентству Москва, что писатель умер от рака, с которым долго боролся.

В начале года Эдуард Успенский был гостем программы «Дифирамб» на «Эхе Москвы». Писатель рассказывал, как к 80-летию получал поздравительные письма от президента и премьера, но при этом не мог добиться от властей помощи в оплате лечения.

Эдуарду Успенскому было 80 лет. Он получил известность как автор детских книг. Среди придуманных им персонажей – Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин и пёс Шарик. По произведениям и сценариям писателя снято около 60 мультфильмов.