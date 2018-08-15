Структура Минтранса не успевает в срок завершить работы по безопасности подъездов к Крымскому мосту со стороны Керчи

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что по всей вероятности, исполнение контракта, сроки которого уже переносили с апреля на сентябрь, завершится только к декабрю. По данным газеты, движение грузовиков по мосту, как и запланировано, начнётся с октября, но досматривать машины придётся с помощью мобильных комплексов, а не с помощью стационарных. По мнению экспертов, это ограничит поток грузов и увеличит стоимость работ.