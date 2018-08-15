Кремль отказал матери Олега Сенцова в удовлетворении её прошения о помиловании сына
В ответе, который Людмила Сенцова получила из администрации президента, говорится, что для начала процедуры помилования украинский режиссёр должен сам обратиться к Владимиру Путину с такой просьбой, передаёт телеканал «Громадьске». Ответ поступил через месяц после того, как в Кремле сообщили, что рассмотрят заявление Людмилы Сенцовой. К тому времени её сын уже два месяца держал голодовку, требуя освободить в России украинских политзаключённых. Сейчас Олег Сенцов продолжает голодовку. Его сестра Наталья Каплан сказала каналу «Громадьске», что режиссёр точно не будет лично обращаться к российскому президенту с просьбой о помиловании.
Комментарии3
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sitkevich59 15 августа 2018 | 06:29
ВУРДАЛАКИ!
sg96 15 августа 2018 | 06:31
Чо он, дурак что ли просить? Сейчас такая известная фигура во всем мире. Питательные клизьмы втихаря приниает под одеялом. На работу ходить не надо. Все с нгим носятся, не дай бог ласты загнет..
Априедет на Украину - мигом нанары загреимт. А уж там не запануешь, реально голодать будешь. Педе накуй не нужны всякие конкуренты. Про Надю как писали что она хероиня, борец за свободу. А оказалась вдлруг террористкой. О чем, кстати, сразу говорили в России ))) Хотите убедиться еще раз. Да и забирайте его на хер..
ugas 15 августа 2018 | 06:39
Давно понятно, что у власти в России ТУПЫЕ ПОДОНКИ !