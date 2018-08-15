В Венесуэле мужчина погиб при попытке улететь на стойке шасси
Безбилетный пассажир разбился во время взлёта лайнера в аэропорту Каракаса, передаёт РИА Новости. Прибывшие на место происшествии работники служб аэропорта нашли человека в критическом состоянии, он был жив, однако позднее скончался в госпитале.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 15 августа 2018 | 05:25
Почему арабы с нефтью и норвежцы богатые, а венесуэдьцы и расеяне нищие ?
У себя мы знаем, почему.
Значит и в Венесуэле то же самое.