При освещении протестной акции в Бухаресте пострадал корреспондент Deutsche Welle
Кристиан Штефанеску подал заявление в прокуратуру, сообщает медиакомпания. По словам журналиста, представители жандармерии били его дубинками во время акции в минувшую пятницу. Корреспондент имел при себе читаемый бейдж и неоднократно говорил, что является журналистом.
Масштабная акция против политики правящей партии, в том числе ослабления антикоррупционных законов, прошла в Румынии в конце прошлой недели. Пострадали более четырёхсот человек. Румынская прокуратура проводит расследование по поводу действий полиции.
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