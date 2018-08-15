Негосударственные пенсионные фонды Бориса Минца, по данным источников, вскоре сменят владельца

Негосударственные пенсионные фонды Бориса Минца, которые входят в группу «Будущее», по данным источников, вскоре сменят владельца. Об этом пишет газета «Ведомости». По её данным, группа перейдёт под контроль кипрской компании «Riverstretch Trading & Investments» – это будет промежуточная сделка в рамках процесса возврата долгов. Окончательное решение о судьбе фондов пока не принято. Кому принадлежит кипрская компания неизвестно, но, по словам участников рынка, она действует в интересах группы «Регион» и «Роснефти», отмечает газета «Ведомости».