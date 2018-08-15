В возрасте 80 лет скончался Эдуард Успенский

Друг писателя композитор Григорий Гладков сказал агентству Москва, что Успенский умер от рака, с которым долго боролся, проходил лечение в Баден-Бадене. Писатель умер вчера вечером в своём доме в Новой Москве. Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам. В их числе – «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот». Произведения писателя переведены более чем на 25 языков. Его работы легли в основу 60 мультфильмов.