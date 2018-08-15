В России впервые за несколько лет сокращается число кинозалов

Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на подсчёты кинокомпании «Невафильм Resarch». По её данным, с начала года в стране закрылось больше кинозалов, чем открылось. На статистику повлияли снижение киносборов и финансовые проблемы отдельных компаний. Кроме того, в некоторых залах были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности, они были закрыты после проверок МЧС. Эксперты считают, что к росту рынок может вернуться не раньше, чем через 3 – 4 года, отмечает издание.