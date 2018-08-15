Депутат от ЛДПР просит МВД ввести регистрацию гироскутеров, моноколёс и другого личного электротранспорта

Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, Василий Власов направил в ведомство письмо, в котором также говорится о необходимости дополнить правила дорожного движения пунктами, регулирующими поведение владельцев подобного транспорта. Депутат считает отсутствие таких норм одной из причин высокой смертности при ДТП.