Депутат от ЛДПР просит МВД ввести регистрацию гироскутеров, моноколёс и другого личного электротранспорта
Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, Василий Власов направил в ведомство письмо, в котором также говорится о необходимости дополнить правила дорожного движения пунктами, регулирующими поведение владельцев подобного транспорта. Депутат считает отсутствие таких норм одной из причин высокой смертности при ДТП.
Комментарии6
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drtomsky 15 августа 2018 | 04:12
И электрические зубочистки заодно бы добавил. А то мало на улицах голливудских улыбок.
fessgray 15 августа 2018 | 04:16
а потом транспортным налогом их обложат ))))
archibald_dandy_esquire 15 августа 2018 | 04:48
fessgray: @ а потом транспортным налогом их обложат @
инвалидные коляски забыли - езютЪ и ездютЪ, мешают жить, смотреть противно на этих инвалидов - в стране "путин-это-россия" инвалиды недопустимы и нецелесообразны
spbdweller 15 августа 2018 | 04:31
Черт, какая трогательная забота о нас.
ludvig14 15 августа 2018 | 04:41
обувь!!! ее тоже надо регистрировать! от нее тоже много ДТП, в том числе и со смертельным исходом!
yralez 15 августа 2018 | 04:47
Упущение.....в военкоматах тоже обязательно.