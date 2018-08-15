Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 30 суток

Такое решение принял Мещанский суд Москвы. Удальцова обвинили в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий. По словам координатора «Левого фронта», в полиции решили, что 28 июля перед согласованной акцией против пенсионной реформы он устроил другое, несанкционированное мероприятие, где — цитата – «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства России».