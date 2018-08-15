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04:04, 15 августа 2018

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 30 суток

Такое решение принял Мещанский суд Москвы. Удальцова обвинили в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий. По словам координатора «Левого фронта», в полиции решили, что 28 июля перед согласованной акцией против пенсионной реформы он устроил другое, несанкционированное мероприятие, где  — цитата – «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства России».

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