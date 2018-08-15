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04:03, 15 августа 2018

В Мосгордуме готовы рассмотреть вопрос о памятнике Эдуарду Успенскому

Профильная комиссия займётся вопросом, если поступят предложения, сказал агентству ТАСС председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов. Эдуард Успенский скончался накануне. Это агентству ТАСС подтвердила дочь писателя. Автор «Каникул в Простоквашино», «Крокодила Гены», «Дяди Фёдора» и многих других произведений ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

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