Кремль отказал матери Олега Сенцова в удовлетворении её прошения о помиловании сына

В ответе, который Людмила Сенцова получила из администрации президента, говорится, что для начала процедуры помилования украинский режиссёр должен сам обратиться к Владимиру Путину с такой просьбой, передаёт телеканал Громадьске. Ответ поступил через месяц после того, как в Кремле сообщили, что рассмотрят заявление Людмилы Сенцовой. К тому времени её сын уже два месяца держал голодовку, требуя освободить в России украинских политзаключённых. Сейчас Олег Сенцов продолжает голодовку. Его сестра Наталья Каплан сказала каналу «Громадьске», что режиссёр точно не будет лично обращаться к российскому президенту с просьбой о помиловании.