В поддержку фигуранток так называемого «дела Нового величия» сегодня пройдут марш в Москве и флешмоб в Екатеринбурге

Столичная акция не согласована с властями, из-за этого адвокаты обвиняемых призывали от неё отказаться. При этом родственники фигурантки дела 18-летней Анны Павликовой наоборот поддержали акцию, мать девушки сказала, что сама примет участие в марше. Он должен начаться в 7 часов вечера. Участники планируют с игрушками в руках пройти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда.

В Екатеринбурге анонсирован флешмоб, в рамках которого организаторы призывают выходить на улицы с игрушками, а также фотографироваться с ними и выкладывать снимки в соцсетях.