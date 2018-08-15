Российские нефтяные компании могут обязать поставлять на отечественные НПЗ не менее 17,5 % от своей добычи. Правительству поручено проработать этот вопрос по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет газета «Коммерсант». Источники издания в отрасли считают, что инициатива исходит от «Роснефти», которая владеет тринадцатью крупными НПЗ. По словам одного из собеседников газеты, госкомпания рассчитывает на поддержку наименее эффективных заводов. «Коммерсант» отмечает, что если предложение будет одобрено, оно может ударить по частным нефтедобытчикам, которые не имеют своих заводов, в основном поставляют нефть на экспорт и пользуются льготами.