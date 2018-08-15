Не менее 35 человек, по последним данным итальянской прессы, погибли при обрушении моста в Генуе

Как отмечает газета Репубблика, среди жертв есть ребёнок. По данным МВД Италии, погиб 31 человек. 15 пострадали. Автомобильный мост обрушился во вторник днём. Причины неизвестны. Рассматривается несколько версий. Среди них – повреждение опоры моста во время грозы и износ конструкций. В Генуе объявлен двухдневный траур.