На 81-м году жизни умер Эдуард Успенский

Писатель, который придумал Крокодила Гену и Чебурашку, а также героев цикла о деревне Простоквашино, скончался вчера вечером в своём доме в Новой Москве, сообщает Интерфакс. Информацию о смерти агентству ТАСС подтвердила дочь писателя. В последние годы Успенский боролся с тяжёлой болезнью. Как уточняет РИА Новости, это было онкологическое заболевание.

По произведениям и сценариям Эдуарда Успенского снято в общей сложности около 60 мультфильмов. Писатель был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».