Минтранс просит правительство и Минфин частично компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

В ведомстве считают, что это позволит не допустить роста цен на билеты. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, по итогам года стоимость топлива может вырасти на 30%. Потери авиакомпаний оцениваются в 50 миллиардов рублей. Минтранс предлагает возместить чуть меньше половины этой суммы. По словам министра, предложение уже обсуждается.