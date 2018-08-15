В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери
Это следует из ответа администрации президента на обращение Людмилы Сенцовой, сообщает телеканал «Громадьске». В тексте говорится, что для начала процедуры помилования украинский режиссёр должен обратиться с такой просьбой к президенту России. Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала в интервью «Громадьске», что режиссёр точно не будет этого делать.
Комментарии2
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pavlovsky 15 августа 2018 | 02:27
В Кремле сидят «феноменальные толпоопы»!!! Если знаете, что не хотите отпускать — придумайте какое «правдоподобное», «принципиальное» основание. Отказ с формулировкой «не лично ходотайствовал» звучит для всех как издевательство ( может отпустим, если попросите как следует)... это всех бесит горраздо больше, чем отказ по «принципиальным», хотя-бы и надуманным основаниям. Неужели России одних дорог, в наказание не достаточно...??
palmcoast___ 15 августа 2018 | 02:32
Он на данный момент не режиссер, а осужденный. Судя по его дерзости и амбициям, закидонам на жизнь.., этот осужденный вполне мог осуществить теракт. Во время пресекли.