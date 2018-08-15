Ушёл из жизни писатель Эдуард Успенский

Ему было 80 лет. Информацию о смерти писателя агентству ТАСС подтвердила его дочь. По данным источника агентства Интерфакс, Успенский умер вчера вечером в своём доме в Новой Москве. В последние годы писатель страдал от онкологического заболевания. Эдуард Успенский получил известность как автор детских книг. Среди придуманных им персонажей – Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин и пёс Шарик. По произведениям и сценариям писателя снято около 60 мультфильмов.