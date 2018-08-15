Социальная сеть Вконтакте решила публиковать статистику запросов властей о пользователях

Об этом представители компании сообщили Би-би-си. Решение последовало за обвинениями в сборе и передаче сведений о пользователях Вконтакте властям. В России всё чаще возбуждают дела, основанные на активности россиян в интернете. Как отмечают правозащитники, большинство дел связано именно с социальной сетью Вконтакте.