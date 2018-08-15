Социальная сеть Вконтакте решила публиковать статистику запросов властей о пользователях
Об этом представители компании сообщили Би-би-си. Решение последовало за обвинениями в сборе и передаче сведений о пользователях Вконтакте властям. В России всё чаще возбуждают дела, основанные на активности россиян в интернете. Как отмечают правозащитники, большинство дел связано именно с социальной сетью Вконтакте.
Комментарии2
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philanthrop 15 августа 2018 | 01:12
Ну да. Как все в РФ будет "их там нет " - В этом году запросов властей не поступало!
podwodnik 15 августа 2018 | 01:51
"... представители компании сообщили Би-би-си ...".
Видимо только Би-би-си может поверить что хоть кто-то в России может повесить запрос из ФСБ на публичную "стену". Мы то внутри хорошо понимем у какой стены будет стоять тот, кто публикует запросы из Конторы.