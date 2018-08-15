Мещанский суд Москвы на 30 суток арестовал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова

Его обвинили в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Удальцова задержали во вторник днём. По его словам, в полиции связали возбуждение административного дела с событиями 28 июля. Координатора «Левого фронта» обвинили в том, что в этот день перед началом согласованной акции против пенсионной реформы он организовал другое несанкционированное мероприятие, где – цитата – «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства России». Жена Удальцова – Анастасия – в интервью «Эху» сказала, что решение суда об аресте будет обжаловано. Она также добавила, что в знак протеста супруг объявил голодовку.