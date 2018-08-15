Кремль не готов помиловать Олега Сенцова без его собственного прошения
Это следует из ответа, который администрация президента России прислала матери украинского режиссёра в ответ на её просьбу о помиловании сына, сообщает телеканал Громадьске. В письме говорится, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осуждённого и окончательное решение в любом случае остаётся за президентом. Как напоминает сайт Медиазона, были случаи, когда Владимир Путин отступал от этого порядка. В частности, он помиловал Надежду Савченко без её личного прошения.
Комментарии1
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hz6691 15 августа 2018 | 01:04
Главная цель - не наказание, а унижение!