Кремль не готов помиловать Олега Сенцова без его собственного прошения

Это следует из ответа, который администрация президента России прислала матери украинского режиссёра в ответ на её просьбу о помиловании сына, сообщает телеканал Громадьске. В письме говорится, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осуждённого и окончательное решение в любом случае остаётся за президентом. Как напоминает сайт Медиазона, были случаи, когда Владимир Путин отступал от этого порядка. В частности, он помиловал Надежду Савченко без её личного прошения.