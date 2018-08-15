В Индустриальном райсуде Барнаула сегодня продолжится рассмотрение дела в отношении 23-летней Марии Мотузной

Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов во «ВКонтакте».

Марии Мотузной грозит пять лет лишения свободы за девять картинок, которые она сохранила на свою страницу в соцсети еще в 2015 году. Изображения представляют собой мемы на тему религии, а также о чернокожих. Картинки оскорбили двух студенток алтайского филиала РАНХиГС – с их заявления в полицию и началось уголовное дело. В мае к Мотузной пришли с обыском и отвезли на допрос. Девушка испугалась и под давлением подписала признательные показания. Ей обещали, что за это ей дадут только исправительные работы. На первом судебном заседании Мотузная от признаний отказалась, пояснив, что допрос проходил без присутствия адвоката. В связи с этим девушка также попросила изменить порядок рассмотрения дела с особого на общий. С этим суд согласился, однако привлечь к защите общественного деятеля Виктора Рау взамен государственного адвоката Мотузной не разрешили.

За последние недели стало известно о возбуждении нескольких уголовных дел об экстремизме за лайки и репосты во «ВКонтакте». Владелец соцсети — Mail.Ru Group – призвала прекратить эту практику, а руководство «ВКонтакте» собирается защитить своих пользователей расширением настроек приватности