Администрация президента России ответила на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании
Как сообщила изданию «Громадське» сестра режиссера Наталья Каплан, это фактически отказ. В ответе говорится, что просьба о помиловании должна поступить от самого Сенцова. Обращения матери Сенцова «направлены ВРИО губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В тексте также отмечается, что окончательное решение вопроса о помиловании -за президентом России. ТАСС не может подтвердить подлинность документа, который Каплан представила как ответ Администрации президента.
Комментарии12
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tverboul 15 августа 2018 | 00:12
Насколько я знаю, в ответе содержится ложь. Для помилования обращение от самого осужденного НЕ обязательно.
zarx 15 августа 2018 | 00:29
tverboul: Обязательно для Сенцова ! )))
tks 15 августа 2018 | 00:57
zarx: Вы - адепт избирательного правоприменения?
grishakras 15 августа 2018 | 00:12
Когда сильный издевается над слабым - это фашизм
mihvol_64 15 августа 2018 | 00:24
grishakras:
/Когда сильный издевается над слабым - это фашизм/
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А разве кто-нибудь, кроме быдлопутиноидов, электората подонка-окурка, сомневается, что рашка ( см. ТОЧНОЕ описание Мединского) - уже намного ближе к третьему рейху, чем даже к совку 2.0 ?
gardaratat 15 августа 2018 | 00:28
mihvol_64:
до третьего рейха путлеру как до Киева рачки... Гитлер поднял экономику Германии за 6 лет до ведущей экономики мира, из руин, на то время это было феноменально... а это гавно сидит и воняет... на самом деле настоящего Вовку Путина убили еще в 2008 году и посадили какого то узбека.
lager23 15 августа 2018 | 00:18
.....не так страшно быть душевно больным, как душевно мертвым!
pavlovsky 15 августа 2018 | 00:37
И чтобы на коленях, ...ля. Знай как царю челобитную подавать!
salut__521 15 августа 2018 | 00:49
Миловать - фюрерский моветон. Казнить - вот это с удовольствием, а потом ещё и печёнку поджарить и сожрать...
valia47 15 августа 2018 | 00:54
Главное поставить на колени. А то выйдет и все будут восхищаться его мужеством. Другое дело, если не признавал вины, но потом стал просить о пощаде. Тогда тип-топ. Президет помиловал преступника, голодовка никакой роли не играла. Человек должен ползать в ногах у власти виновен или не виновен неважно.
ed10075 15 августа 2018 | 00:54
Глядя на то, во что сегодня уже превратили нашу страну, глубже понимаешь гений Оруэла.
tks 15 августа 2018 | 00:54
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.