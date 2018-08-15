Администрация президента России ответила на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании

Как сообщила изданию «Громадське» сестра режиссера Наталья Каплан, это фактически отказ. В ответе говорится, что просьба о помиловании должна поступить от самого Сенцова. Обращения матери Сенцова «направлены ВРИО губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В тексте также отмечается, что окончательное решение вопроса о помиловании -за президентом России. ТАСС не может подтвердить подлинность документа, который Каплан представила как ответ Администрации президента.