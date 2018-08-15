Правозащитница Зоя Светова посетила в колонии Лабытнанги Олега Сенцова...

Украинский режиссер уже более 90 дней держит бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. По словам Световой, Сенцов находится в четырехместной палате, врачи колонии ставят ему капельницы с питательной смесью. Сам Сенцов, по словам Световой, оценивает свое состояние, как «предкритическое».