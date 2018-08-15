Правозащитница Зоя Светова посетила в колонии Лабытнанги Олега Сенцова
Украинский режиссер уже более 90 дней держит бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. По словам Световой, Сенцов находится в четырехместной палате, врачи колонии ставят ему капельницы с питательной смесью. Сам Сенцов, по словам Световой, оценивает свое состояние, как «предкритическое».
Комментарии1
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patrikk_1 15 августа 2018 | 00:22
Правозащитница Зоя Светова посетила в колонии Лабытнанги Олега Сенцова...
В такую даль с пустыми руками прилетела или она всё-таки пронесла кое-какую еду под одеждой?