В Москве сегодня планируется провести «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Всем матерям, которым не безразлично будущее наших детей, предлагается пройти с их любимыми игрушками в руках от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице. Организаторы, в числе которых российские журналистки, общественные и культурные деятели, просят приходить без политических лозунгов. Главное требование — немедленно выпустить на свободу 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, арестованных по обвинению в организации экстремистского сообщества. Также активисты просят защитить «всех детей, над которыми нависла угроза подобных дел».
В московской мэрии назвали предстоящий мирный марш угрозой общественной безопасности и попросили граждан воздержаться от участия в нем. Адвокат одной из арестованных, Анны Павликовой, Максим Пашков также призвал не проводить акцию. В интервью «Эху» он пояснил, что опасается возможного негативного влияния на судьбу подзащитной. В то же время, ее сестра, напротив, мероприятие поддержала, а мать сказала, что сама примет в нем участие.
Начало марша запланировано на 19 часов. Аналогичная акция намечена сегодня и в Екатеринбурге.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tks 15 августа 2018 | 00:52
Розенштрассе 2.0
korikov 15 августа 2018 | 00:57
Похоже не на новость, а завуалированный призыв на митинг. Ещё название какое дали.
Ну 18 и 19 лет уже не дети, а вообще матерям надо было воспитывать своих чад нормальными людьми, а не провокаторами и экстремистами. Они учиться должны, а не состоять во всяких группировках.