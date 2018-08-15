В Москве сегодня планируется провести «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Всем матерям, которым не безразлично будущее наших детей, предлагается пройти с их любимыми игрушками в руках от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице. Организаторы, в числе которых российские журналистки, общественные и культурные деятели, просят приходить без политических лозунгов. Главное требование — немедленно выпустить на свободу 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, арестованных по обвинению в организации экстремистского сообщества. Также активисты просят защитить «всех детей, над которыми нависла угроза подобных дел».

В московской мэрии назвали предстоящий мирный марш угрозой общественной безопасности и попросили граждан воздержаться от участия в нем. Адвокат одной из арестованных, Анны Павликовой, Максим Пашков также призвал не проводить акцию. В интервью «Эху» он пояснил, что опасается возможного негативного влияния на судьбу подзащитной. В то же время, ее сестра, напротив, мероприятие поддержала, а мать сказала, что сама примет в нем участие.

Начало марша запланировано на 19 часов. Аналогичная акция намечена сегодня и в Екатеринбурге.