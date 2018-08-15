На  81 году жизни скончался Эдуард Успенский

Об этом ТАСС сообщила дочь, а телеканалу«Москва 24» — жена писателя. Смерть наступила в доме писателя в «новой» Москве. Эдуард Успенский, советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он придумал Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина и Дядю Фёдора, почтальона Печкина и пса Шарика, братьев Колобков и других литературных персонажей, который стали также героями многих мультфильмов.