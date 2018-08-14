Личный архив Осипа Мандельштама выложен в сеть Принстонского университета
Осип Мандельштам, обвиненный в антисоветской агитации, погиб 27 декабря 1938 года от истощения в пересыльном лагере Вторая речка во Владивостоке, не дожив чуть более двух недель до своего 48-летия.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 23:11
Действительно, не в российскую же сеть выкладывать архив врага, осуждённого за антисоветскую агитацию!