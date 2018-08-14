В Генуе объявлен двухдневный траур по жертвам обрушения моста Моранди

Как заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в результате катастрофы 22 человека погибли, 16 пострадали, 9 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным «Коррьере делла сера», не менее 10 человек числятся пропавшими без вести. Конте сегодня вечером приехал на место трагедии. По его словам, обрушение моста стало «невероятной трагедией», так как речь идет «не о несчастном случае, и прорабатывается версия об оседании конструкции». Власти Италии уже сообщили, что обрушившийся мост будет снесен.