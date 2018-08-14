Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителем России. Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, это станет логическим продолжением саммита в Хельсинки. По ее словам, сторонам предстоит обсудить широкий спектр вопросов нацбезопасности. Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что встреча Болтона с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым может состояться до конца лета.