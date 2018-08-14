Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителем России
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителем России. Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, это станет логическим продолжением саммита в Хельсинки. По ее словам, сторонам предстоит обсудить широкий спектр вопросов нацбезопасности. Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что встреча Болтона с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым может состояться до конца лета.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 23:08
Нацдилер отправил на встречу с Болтоном высокопоставленного чекиста в надежде завербовать его?
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 23:09
Т.е. Б/украине - Болт ?
Опять??
Привычно.
zurich_106 14 августа 2018 | 23:18
blinorozhiy_chmo: поваренок, я понимаю, что у тебя работа такая - быть дураком. но где тут Украина?
begly_ 14 августа 2018 | 23:20
zurich_106:
Украинские оппоненты при разговоре о железнодорожном сообщении разговор переводят на задницу собеседника., и ничего., это у них считается нормой.
zurich_106 14 августа 2018 | 23:23
begly_: ты сам понял, что написал?
begly_ 14 августа 2018 | 23:31
zurich_106:
Конечно., поэтому осознанно и написал. Почитай предыдущую новость про транспортные сообщения, которые могут быть отменены. Там два бойфренда начали приставать со слащавыми гейскими фразами, обшибшись адресом. Педерасты на Эхе завелись., ну тут же ко всем толерантны..
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 23:23
zurich_106: Как теперь это обыкновенно - в ж*пе. )))
begly_ 14 августа 2018 | 23:15
Ну вот, кто тут истерил, что Хельсинки прошли безрезультатно? Стэп бай стэп, как говорят в Америке и все будет путем.
zurich_106 14 августа 2018 | 23:21
begly_: Итог Хельсинки - Крымская конвенция, это не степ это пинок под зад.
begly_ 14 августа 2018 | 23:26
zurich_106:
Каждый воспринимает на свой желаемый вывод, но есть правило: когда встречаются даже враждебные друг другу стороны, то это уже положительный результат. Это если бы речь шла об России и Украине.., а тут переговоры между конкурентами по бизнесу - США и Россией. Чувствуете разницу?
zurich_106 14 августа 2018 | 23:29
begly_: blinorozhiy_chmo: декларация это факт а не желаемый вывод, встречаются что бы держать на коротком поводке неадеватного хозяина Кремля
zurich_106 14 августа 2018 | 23:26
zurich_106: не конвенция а декларация
ematveev 14 августа 2018 | 23:26
Если что - Патрушев в санкционных списках ЕС с 2014 года.
И вот он в очередной раз едет в ЕС.
Таковы реалии так называемых "санкционных списков".
Когда они мешают России или США - про них забывают.
А для успокоения хомячков - да, они работают.
zurich_106 14 августа 2018 | 23:32
ematveev: Патрушев вроде не в Брюссель едет а в Женеву.