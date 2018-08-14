«ВКонтакте» раскроет статистику поступающих от органов власти запросов

Об этом Об этом «Би-би-си» сообщили в самой соцсети. Таким образом там отреагировали на появление в сети материалов дела Марии Мотузной, которая обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих за несколько картинок с мемами, сохраненными во «ВКонтакте».