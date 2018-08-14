«ВКонтакте» раскроет статистику поступающих от органов власти запросов
Об этом Об этом «Би-би-си» сообщили в самой соцсети. Таким образом там отреагировали на появление в сети материалов дела Марии Мотузной, которая обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих за несколько картинок с мемами, сохраненными во «ВКонтакте».
Комментарии3
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mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 23:03
Запросы от карательных органов считаются запросами от органов власти?
danko1 14 августа 2018 | 23:28
mikhail_spb_: Так у нас и власть сама является карательным органом при полной диктатуре и узурпацией всех ветвей власти кремлевским мафиози.
kremlefurer 14 августа 2018 | 23:08
Верим, конечно верим подстилкам фсбшным. Удаляйтесь из этого сливного бочка усманова.