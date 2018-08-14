Мещанский суд арестовал на 30 суток Сергея Удальцова
Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. Об этом Эху Москвы сообщили официальный представитель движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова. По ее словам, приговор будет обжалован, а сам координатор «Левого фронта» объявил голодовку.
Комментарии3
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askol2016 14 августа 2018 | 23:04
Путинские ублюдки не унимаются...
malanoff 14 августа 2018 | 23:33
askol2016: Наступило время , когда коммунистов начинаешь жалеть. Дожили. З0 суток за свободу слова коммунисту. Предлагаю по всем федеральным программам показать фильм " Коммунист".
liberastanakol 14 августа 2018 | 23:05
Удальцов - пускай сидит. Он не кошерный. Не "того поля ягода", не местячковый.