Мещанский суд арестовал на  30 суток Сергея Удальцова

Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. Об этом Эху Москвы сообщили официальный представитель движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова. По ее словам, приговор будет обжалован, а сам координатор «Левого фронта» объявил голодовку.