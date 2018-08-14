Московский «Спартак» не смог пробиться в следующий этап Лиги чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда с греческим ПАОКом москвичи сыграли вничью 0:0. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:2.

Спартак продолжит выступление в Лиге Европы сразу с группового этапа. Своего соперника красно-белые узнают после жеребьевка 31 августа.