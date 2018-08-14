Московский «Спартак» не смог пробиться в следующий этап Лиги чемпионов
В ответном матче третьего квалификационного раунда с греческим ПАОКом москвичи сыграли вничью 0:0. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:2.
Спартак продолжит выступление в Лиге Европы сразу с группового этапа. Своего соперника красно-белые узнают после жеребьевка 31 августа.
Комментарии3
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advokat 14 августа 2018 | 22:38
УРА!!!
Россия ликует.
jamba 14 августа 2018 | 22:50
Спартак показал фееричную игру! Всякие там: хорваты, французы, бразильцы и месси - отдыхают! А то, что вылетели, так это мелочь! В российском футболе главное: пивасик, наораться, наутро расплакаться на камеры, а вечером получить « засрак» за подвиги;)))
addi 14 августа 2018 | 23:14
Интересно, у скОльиких "мясников" порвались связки в глотке ?....