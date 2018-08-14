Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителем России. Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, стороны обсудят ряда вопросов в сфере нацбезопасности. Она подчеркнула, что эти переговоры станут логическим продолжением саммита в Хельсинки. В Кремле сообщение о встрече с Болтоном пока не комментировали.