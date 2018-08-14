Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителем России
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителем России. Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, стороны обсудят ряда вопросов в сфере нацбезопасности. Она подчеркнула, что эти переговоры станут логическим продолжением саммита в Хельсинки. В Кремле сообщение о встрече с Болтоном пока не комментировали.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 22:35
Встреча в Хельсинки окончилась новым пакетом санкций и обрушением рубля и росакций.
Чем закончится грядущая встреча в Женеве?
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 22:46
Хохлотролли в бешенстве ;-D ))))
eternity88 14 августа 2018 | 22:52
mikhail_spb_: Ну, кремлевские ведь так стремились к этой встрече. "Прорвали изоляцию". Коротнуло конкретно, по всей системе. "Мужики, надо чаще встречаться!"(с) Band Odessa
ihtiostega 14 августа 2018 | 23:14
eternity88: Толк от встречи будет для обеих сторон.А вот Иран почувствует со временем,что это значит-Болтон в помощниках по национальной безопасности.Это серьёзно.При Никсоне этот пост занимал Киссинджер.
ihtiostega 14 августа 2018 | 23:12
mikhail_spb_:Большой специалист по Ирану Болтон
begly_ 14 августа 2018 | 22:45
А чего России комментировать?, встретятся, потрут о делах, тогда и выпустят чутка информации журналюгам.
crush_test_driver 14 августа 2018 | 22:50
Болтонский бастард, не? Такой же упырь? Европе, кстати, надо помнить о том, что "Зима близко"
ramun 14 августа 2018 | 22:55
Болтон будет болт вставлять.
dmast79 14 августа 2018 | 23:01
ramun: Судя по фамилии - болт на него положат.
askol2016 14 августа 2018 | 23:01
Путина пора мордой об стол возить?