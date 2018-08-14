Минтранс разработал пакет ответных мер на случай, если Украина прекратит сообщение с нашей страной

Российский Минтранс разработал пакет ответных мер на случай, если Украина прекратит железнодорожное и автобусное сообщение с нашей страной. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Впрочем, он считает, что Киев вряд ли пойдет на такие меры.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. «Украинские железные дороги» заверили, что если такое решение будет принято на правительственном уровне, оно будет исполнено.