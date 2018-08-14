Минтранс разработал пакет ответных мер на случай, если Украина прекратит сообщение с нашей страной
Российский Минтранс разработал пакет ответных мер на случай, если Украина прекратит железнодорожное и автобусное сообщение с нашей страной. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Впрочем, он считает, что Киев вряд ли пойдет на такие меры.
В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. «Украинские железные дороги» заверили, что если такое решение будет принято на правительственном уровне, оно будет исполнено.
Комментарии28
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begly_ 14 августа 2018 | 22:35
А на чем же Порошенко конхветы в Россию возить будет? А другие патриотически настроенные бизнесмены Украины на чем?
malanoff 14 августа 2018 | 22:36
begly_: Минтранс прекратит сообщение с Воронежем ? Кажется , что Воронеж уже готов к таким мерам.
mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 22:38
malanoff:
Могут вдобавок увеличить цены на проезд по всей России.
bono747 14 августа 2018 | 23:04
mikhail_spb_: но никто не может увеличить мозг глупой либеральной ослине)))
begly_ 14 августа 2018 | 22:40
malanoff:
Меня интересует больше, за счет чего украинские погранцы-вымогатели жить будут?, помню этих крахоборов..
malanoff 14 августа 2018 | 22:44
begly_: "за счет чего украинские погранцы-вымогатели жить будут?, помню этих крахоборов.."
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Я тебя понимаю , у тебя белые или черные полоски с задницы пообрывали ?
begly_ 14 августа 2018 | 22:48
malanoff:
Хочешь поговорить друг о друге, а не про новость?, дак я всегда пожалуйста. Тебе нравится моя голая попа?, с чего бы это?, ты гей?
nowyyrusic 14 августа 2018 | 22:59
begly_: А ты где свою голую попку демонстрируешь, дружочек? У тебя личный канал есть где ты свой анал показываешь, ьда?
И почему ты решил, что твоя попка нравится? У тебя клиентов много? Ты здесь на сайте рекламу себе делаешь?
begly_ 14 августа 2018 | 23:05
nowyyrusic:
Да нет у меня ничего., и попки тоже. Вот "мужчина" заинтересовался почему-то., ты посмотри на последовательность коментов. А ты кто ему будешь, бойфренд?
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 22:52
Гастарбайтятина украиновская сильно взволнована этой ситуацией.
Пешкодралом теперь до хаты? ;-D ))))
dmast79 14 августа 2018 | 22:45
malanoff: С Воронежем всё ОК, а вот укро-гастарбайтеров надо же как то вывозить. Разве что под видом скота, гнать отарами и стадами через границу?
nowyyrusic 14 августа 2018 | 23:03
dmast79: Вот интересно почему в России истерика от прекращения сообщения с Украиной, а в Украине все спокойно.
Вот и минтранспорта в истерике ответные меры готовит, а местные пригожинские шавки совсем блевотиной изошли.
Хотя все они твердят, что плохо будет украинцам, но сами на дерьмо исходят отчего-то.
жалеют украинцев, видимо.
Ну и идиоты же эти пригожинцы.
estamp 14 августа 2018 | 23:07
nowyyrusic: Хотя все они твердят, что плохо будет украинцам, но сами на дерьмо исходят отчего-то.
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Та ниии... не на дерьмо. Просто хере... удивляются дибилизьму.
dmast79 14 августа 2018 | 23:20
nowyyrusic: Где же истерика? Если бы не Эхо, лично я бы вообще об этом не узнал.
Поверь, украина и всё, что с ней связано - россиян волнует не больше чем прошлогодний снег. ))
nestor199 14 августа 2018 | 23:04
dmast79: Заробитчане не скот, а нормальные люди, которые не могут прокормить свои семьи дома и поэтому едут на заработки к нам
dmast79 14 августа 2018 | 23:22
nestor199: Однако, правители украины считают их именно скотом, раз принимают такие меры!
gluhoy2250 14 августа 2018 | 23:08
dmast79: а вот укро-гастарбайтеров
Ну зачем мужиков работящих трогать? Они, в отличае от бандерлогов, приличные люди! Они и нам и Украине пользу приносят, в отличии от свиней типа malanoff!
dmast79 14 августа 2018 | 23:24
gluhoy2250: Вот и спросите украинские власти - зачем они создают сложности работящим мужикам? Наверное, вы недалеки от истины - укродеятели хотят вытеснить из России гастарбайтеров и перенаправить их в Европу, что бы обрубить последний значимый канал связи украинского народа с Россией. Скоты? - конечно же!
gluhoy2250 14 августа 2018 | 23:03
malanoff: сообщение с Воронежем
чушек, попало дерьмо на язык, никак слизнуть не можешь! Теперь будишь годами дешевую острОту языком перемалывать!
ramun 14 августа 2018 | 22:52
begly_: За конфетами сами пешком ходить будете тайными тропами.
terens 14 августа 2018 | 22:39
что же делать украинским гастарбайтерам. пешком теперь ходить в РФ? или лучше остаться на пмж.
v_bnd 14 августа 2018 | 22:48
terens: "что же делать украинским гастарбайтерам" - ездить в польшу "унитазы мыть", не ? :)
Московиты ж себе сами помоют, да ? Аль сакральный сталагмит выростят ? :)
dmast79 14 августа 2018 | 22:58
v_bnd: ramun: У "московитов" помимо хохлов - почти все бывшие республики СССР представлены, в виде рабсилы. А вам да, только к панам на сортир.
crush_test_driver 14 августа 2018 | 22:53
Дэбилы, мля... назло бабушке отморозят уши. Пусть их. Раньше допрет до украинцев, может быть...
abuvgrobu 14 августа 2018 | 22:56
Пострадают в первую очередь те, у кого родственники на Украине, во вторую очередь сами украинцы. Я давно этого ждал, странно что только сейчас решились. Украина все быстрее превращается в аграрную страну 18 века
seryj_wolk 14 августа 2018 | 23:15
abuvgrobu: Пострадает в первую очередь Приднестровье и рфская военная группировка в ней. Снабжение и ротация личного состава будут затруднены.
estamp 14 августа 2018 | 23:05
Характерно, что все пассажирские поезда между Украиной и Россией украинского формирования. Т.е. Россия-то давно пассажирское сообщение прекратила. И лишь жертвы агрессии все тупят.
cobakevich 14 августа 2018 | 23:20
Интересно, и куда будет возить Харьков продукты на продажу ?
Не в Белгород же ...