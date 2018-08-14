Частично обрушившийся в  Генуе мост Моранди будет полностью снесен

Как передает агентство АНСА, об этом объявил замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси. По последним данным, которые приводит газета «Репубблика», погибли 35 человек, в том числе ребенок. Количество раненых на данный момент составляет 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В Генуе объявлен двухдневный траур.