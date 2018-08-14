Мещанский суд арестовал на 30 суток Сергея Удальцова
Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. Об этом Эху Москвы сообщила официальный представитель движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова.
Решение суда будет обжаловано адвокатами. Сам координатор движения «Левый фронт» назвал свой арест произволом и объявил голодовку.
Комментарии5
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savl_1 14 августа 2018 | 22:53
Мутная какая то формулировка, да ещё и речь идёт о согласованном митинге.
Левому фронту следует в ответ арестовать полицейского за неправильное выражение лица или недостаточно глаженную форму.
sandro_007 14 августа 2018 | 22:55
Изолировали на время проведения акций. Фигура знаковая.
satttana_perrrkele 14 августа 2018 | 22:54
паскудство, конечно, этот "приговор".
Хотя, к красно-коричневым (комуняко-фашистам) как к муслимским террористам - никакой жалости
cite 14 августа 2018 | 23:05
Перефразируя Нимёллера можно сказать, что, когда пришли за Удальцовым я молчал, ведь я не коммунист...
bono747 14 августа 2018 | 23:10
ну вот, этот чепушила опять возле параши будет. Всё же легче, чем каждый день на работу ходить. А тут и кормят, и пиар. Типичная психология либераста- бездельника