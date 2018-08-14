Мещанский суд арестовал на  30 суток Сергея Удальцова

Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. Об этом Эху Москвы сообщила официальный представитель движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова.

Решение суда будет обжаловано адвокатами. Сам координатор движения «Левый фронт» назвал свой арест произволом и объявил голодовку.