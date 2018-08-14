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22:08, 14 августа 2018

Суд в  Москве назначил 30 суток ареста Удальцову за незаконную акцию перед митингом 28 июля

Мещанский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Сергею Удальцову за 
повторное нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи сакцией перед началом согласованного митинга 28 июля на  проспекте Сахарова.

Комментарии

2

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nestor199 14 августа 2018 | 22:27

Мдя-а. Удальцов это не Навальный.

savl_1 14 августа 2018 | 23:00

Уж слишком нервно ведёт себя власть.
Кто бы объяснил (перевёл на русский) эту фразу: "за
повторное нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи сакцией перед началом согласованного митинга 28 июля на проспекте Сахарова".
Напоминает что-то из Ремизова:
"Спички делают из электричества.
Селёдку ловят солёной".

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