Группа активистов «Екатеринбург за свободу» завтра предлагает провести флешмоб в поддержку Марша Матерей в Москве

Группа гражданских активистов «Екатеринбург за свободу» завтра предлагает провести флешмоб в поддержку Марша Матерей в Москве. Те, кто сочувствует фигурантам дела «Нового Величия» предлагают передвигаться по городу с игрушкой в руках, рассказала «Эху Москвы» гражданская активистка Ирина Скачкова.

В социальных сетях появилась информация о запланированном на 15 августа в Москве марше в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников просил не участвовать в несанкционированной акции.