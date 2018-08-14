Группа активистов «Екатеринбург за свободу» завтра предлагает провести флешмоб в поддержку Марша Матерей в Москве
Группа гражданских активистов «Екатеринбург за свободу» завтра предлагает провести флешмоб в поддержку Марша Матерей в Москве. Те, кто сочувствует фигурантам дела «Нового Величия» предлагают передвигаться по городу с игрушкой в руках, рассказала «Эху Москвы» гражданская активистка Ирина Скачкова.
В социальных сетях появилась информация о запланированном на 15 августа в Москве марше в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников просил не участвовать в несанкционированной акции.
Комментарии7
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dmast79 14 августа 2018 | 22:14
Они где нибудь работают, эти "активисты"?
Что будет, когда на волне санкционных войн им финансирование отрубят? Признают агентами враждебного государства?
mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 22:19
То есть провоцировать и сажать сопливых девок - это санкционировано, а мирно выходить на их защиту - нет?
dmast79 14 августа 2018 | 22:27
mikhail_spb_: Сопливые девки должны в куклы играть, или мужей ублажать - "кинден, кюхен, кирхе".
antiboh 14 августа 2018 | 22:33
dmast79: не зарекайся..
dmast79 14 августа 2018 | 22:47
antiboh: Если женщина перестаёт осознавать свою социально-биологическую роль, то можно дать ей кайло или кувалду в руки - пусть посоревнуется с мужиками в борьбе за гендерное равенство.
antiboh 14 августа 2018 | 23:07
dmast79: Не надо уже объяснять,что Россия движется к повторению судьбы последнего Рейха. (только мы уже не возродимся как Германия после войны)
Мамы завтра и выйдут за своих деток,- это их роль.
dmast79 14 августа 2018 | 23:30
antiboh: Не напомнить, сколько десятков миллионов пришлось уложить в могилы, что бы победить тот Рейх? А у него ведь не было ни одной ядерной бомбы!
А про "деток" - советую родителям лучше их воспитывать, в том числе и читать им Уголовный Кодекс, иногда.