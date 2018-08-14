Михаил Ходорковский вместе с Леонидом Невзлиным создали фонд для расследований преступлений против журналистов
Его первым приоритетным делом может стать выяснение обстоятельства убийства в Центральной Африке съёмочной группы Орхана Джемаля.
О создании Фонда основатель организации Открытая Россия Михаил Ходорковский объявил на страничке в фейсбуке. Фонд назвали Justice for Journalists – Справедливость для журналистов. Основная задача как пояснил Ходорковский – организация и финансирование международных расследований преступлений в отношении журналистов, независимо от места, где они произошли и мотивов. В создании фонда поучаствовал бывший бизнес-партнёр Ходорковского Леонид Невзлин. На начальном этапе фонд будет финансировать до десяти международных расследований в год. Поводом для его создания стало убийство в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они приехали снимать документальный фильм о частной военной компании Вагнер. Проект готовили для Центра управления расследованиями Ходорковского.
После гибели журналистов он обещал добиваться расследования убийства. В ЦАР также приехала группа российских представителей СМИ, чья работа согласована с МИДом. Российские следователи в республике допросили водителя, который вёз убитых журналистов. МИД заявил, что их хотели ограбить, так как у них была крупная сумма денег и дорогая техника. Водитель помещён в тюрьму в целях безопасности, сообщает РИА. По делу он проходит как свидетель.
Ходорковский и Невзлин выделили на работу фонда пять миллионов долларов. Управлять организацией будет попечительский и экспертный советы, в которые войдут известные специалисты из разных областей, сообщает МБХ-Медиа.
Комментарии23
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polba 14 августа 2018 | 22:08
Воры и убийцы организовали очередной общак. Обычное дело.
ac_dc 14 августа 2018 | 22:32
polba:
придуриваться не надоело?
zurich_106 14 августа 2018 | 22:48
ac_dc: работа у него такая - придуриваться за 11.80
mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 22:13
Хорошо, что частные лица берут на себя расследование хоть каких-то преступлений.
Ведь на отечественных "следователей" надежды нет (у них задачи другие), а мировое сообщество занято своими делами.
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 22:21
МБХ - Вор /дважды доказано в Суде/.
И, заметим, где МБХ - там всегда, исторически убийства. Вот в ЦАР - еще один неоспоримый и очевидный ФАКТ.
Так что-что там эти бандюганы собираются расследовать?
begly_ 14 августа 2018 | 22:25
mikhail_spb_:
Эти частные лица кайфуют в других странах на деньги, которые украли у россиян. Давайте не будем закрывать глаза на правду.
splin2 14 августа 2018 | 22:26
mikhail_spb_: на отечественных "следователей" надежды нет//
Верно. Достаточно ознакомиться с результатами расследования отравления Литвиненко.
С одной стороны 390-страничный отчет коронера Сэра Роберта Оуэнса, с другой -блеяние прокремлевских ягнят.
ematveev 14 августа 2018 | 22:30
splin2:
Этот "отчет" - отчетливый бред, написанный для скармливания хомякам и им подобным. Причем написанный лицом, не имеющим отношения к официальной судебной системе Великобритании: чтобы потом этой самой судебной системе не оправдываться за этот бред.
zurich_106 14 августа 2018 | 22:55
ematveev: поваренок, кто такой коронер?
nestor199 14 августа 2018 | 22:34
splin2: Оуэнс коронер?
splin2 14 августа 2018 | 22:54
nestor199: ematveev: //судья-коронер сэр Роберт Оуэн,//
а вы козлы, а не овечки :
nestor199 14 августа 2018 | 23:01
splin2: Мдя-а. Вас можно вылечить одним способом: дайте пожалуйста ссылку,
ac_dc 14 августа 2018 | 23:10
nestor199:
Ссылку на то, что вы козлы?
splin2 14 августа 2018 | 23:11
nestor199: гугл в помощь
ematveev 14 августа 2018 | 23:14
splin2:
Для особо развитых: приступая к данному "расследованию" Оуэн УВОЛИЛСЯ с должности судьи, о чем он даже сам рассказал.
Чтобы данное расследование не имело отношения к официальной судебной системе Великобритании. И чтобы он мог оперировать в нем своими любимыми "пробабли" и т.п. "доказательствами".
gluhoy2250 14 августа 2018 | 23:21
splin2: 390-страничный отчет...
Конандойль по длиннее страшилки написывал, это у наглосксов в крови!
lager23 14 августа 2018 | 22:14
Пускай и они впрягаются, ...жаль что жадничают!
begly_ 14 августа 2018 | 22:23
Убийц всегда притягивает место преступления.
anemon 14 августа 2018 | 22:27
А есть ли фонд для расследования преступлений существующего режима против его населения (граждан)?
begly_ 14 августа 2018 | 22:33
anemon:
Нету. А если аферюги его создадут, то вы ежемесячно будете отчислять в него из своей пенсии?
messija 14 августа 2018 | 22:30
А чего не создать Фонд Расследования Преступлений Путина (ФРПП) или одна шайка ерутит ки но?
indeezjoe 14 августа 2018 | 22:53
messija: Вообще-то истории известен один неофициальный частный трибунал, организованный английским философом и общественным деятелем Бертраном Расселом, совместно с французским философом Жаном-Полем Сартром, проводившийся в 1967 году. Основной целью трибунала было расследование военных преступлений США, совершенных в период с начала гражданской войны во Вьетнаме в 1954 году. Участниками трибунала стали не только профессиональные юристы, но и писатели, философы, поэты и учёные. Он определил, что"Действия США во Вьетнаме должны быть квалифицированы в целом как преступление против человечества (согласно статье 6 Нюрнбергского Статута)". Хотя трибуналом были проведены две сессии, он не обладал никакими правомочиями, а его решения не имели юридической силы.
gluhoy2250 14 августа 2018 | 23:17
Молодцы! По стопам Шурика Гольдфарба пошли! Тот Литвинеку грохнул и создал фонд его имени! Ходор и Невзлин по шустрее, сразу фонд всех убитых создали! Правильно холявные деньги не помешают. Опять же борьба с режимом....