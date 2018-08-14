Михаил Ходорковский вместе с Леонидом Невзлиным создали фонд для расследований преступлений против журналистов

Его первым приоритетным делом может стать выяснение обстоятельства убийства в Центральной Африке съёмочной группы Орхана Джемаля.

О создании Фонда основатель организации Открытая Россия Михаил Ходорковский объявил на страничке в фейсбуке. Фонд назвали Justice for Journalists – Справедливость для журналистов. Основная задача как пояснил Ходорковский – организация и финансирование международных расследований преступлений в отношении журналистов, независимо от места, где они произошли и мотивов. В создании фонда поучаствовал бывший бизнес-партнёр Ходорковского Леонид Невзлин. На начальном этапе фонд будет финансировать до десяти международных расследований в год. Поводом для его создания стало убийство в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они приехали снимать документальный фильм о частной военной компании Вагнер. Проект готовили для Центра управления расследованиями Ходорковского.

После гибели журналистов он обещал добиваться расследования убийства. В ЦАР также приехала группа российских представителей СМИ, чья работа согласована с МИДом. Российские следователи в республике допросили водителя, который вёз убитых журналистов. МИД заявил, что их хотели ограбить, так как у них была крупная сумма денег и дорогая техника. Водитель помещён в тюрьму в целях безопасности, сообщает РИА. По делу он проходит как свидетель.

Ходорковский и Невзлин выделили на работу фонда пять миллионов долларов. Управлять организацией будет попечительский и экспертный советы, в которые войдут известные специалисты из разных областей, сообщает МБХ-Медиа.