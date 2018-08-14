Итальянские спасатели эвакуировали людей из зданий, стоящих рядом с обрушившимся виадуком в Генуе

Это сделано из-за угрозы новых разрушений. По последним данным, число жертв трагедии составило 35, пострадавших 14. Состояние пятерых оценивается как критическое. Среди погибших один ребенок.

На месте трагедии до завтрашнего дня будет оставаться вице-премьер Маттео Сальвини. По его словам, необходимо как можно скорее выяснить причины обрушения моста.

В итальянских СМИ среди возможных причин трагедии называют размыв фундамента моста из-за ливней, усталость конструкций и удар в мост молнии. Мэрия города Генуи объявила двухдневный траур в память о жертвах обрушения автомобильного моста.