Официальный Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент с наездом на людей около парламента является терактом
Как заявил в эфире Би-би-си замминистра внутренних дел королевства Бен Уоллес, власти расследуют случившееся как террористический инцидент. Злоумышленник задержан. Это подданный Великобритании, но изначально он прибыл из другой страны. На вопросы следователей он отвечать отказывается.
В результате происшествия пострадали три человека. Их жизни ничто не угрожает.
Полицейские сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность в городе в ближайшее время, — заявил журналистам мэр Лондона Садик Хан.
«Мы видели, что во всем мире крупные города сталкиваются с терроризмом, с террористами, которые хотят разделить наши сообщества, причинять вред и убивать. Как город, мы продолжаем развиваться, чтобы реагировать на теракты и обезопасить город. В первую очередь, чтобы предотвращать и сдерживать атаки. Следующие несколько дней жители и гости Лондона увидят большее количество вооруженных и невооруженных полицейских. Они не должны этого пугаться. Нужно сохранять спокойствие и бдительность».
Комментарии4
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polba 14 августа 2018 | 22:06
Раньше был "Индо-пакистанский инцидент" (с) В.Высоцкий, а нынче в Британии инциденты ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ...
Ничё так. Фееричненько.
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 22:31
Мелкобриты срочно варят порцию Новичка. А то как без него. Нация не поймет.
;-D ))))))))))))))))))))
liberastanakol 14 августа 2018 | 22:14
Валите там фсё на Россию, в первый раз чтоле?
minerr 14 августа 2018 | 22:17
Теракт не подтверждают, но "новичок" то хоть нашли? Хотя, как в Англии без него.