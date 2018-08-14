Официальный Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент с наездом на людей около парламента является терактом

Как заявил в эфире Би-би-си замминистра внутренних дел королевства Бен Уоллес, власти расследуют случившееся как террористический инцидент. Злоумышленник задержан. Это подданный Великобритании, но изначально он прибыл из другой страны. На вопросы следователей он отвечать отказывается.

В результате происшествия пострадали три человека. Их жизни ничто не угрожает.

Полицейские сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность в городе в ближайшее время, — заявил журналистам мэр Лондона Садик Хан.

«Мы видели, что во всем мире крупные города сталкиваются с терроризмом, с террористами, которые хотят разделить наши сообщества, причинять вред и убивать. Как город, мы продолжаем развиваться, чтобы реагировать на теракты и обезопасить город. В первую очередь, чтобы предотвращать и сдерживать атаки. Следующие несколько дней жители и гости Лондона увидят большее количество вооруженных и невооруженных полицейских. Они не должны этого пугаться. Нужно сохранять спокойствие и бдительность».