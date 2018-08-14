Первые электробусы выйдут на пассажирские маршруты в Москве 3 сентября
Об этом у себя в Твиттере сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным. До 2020 года Москва закупит 900 электробусов, а
с 2021 года откажется от закупки дизельных автобусов.
Комментарии5
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palmcoast___ 14 августа 2018 | 21:42
Это что за иликтробусы?, без таджиков за рулем что ли будут по Москве? А кого жешь гаишники штрафовать будут?, акамуляторы?
fedor57 14 августа 2018 | 21:49
Это всё не более, чем популизм. Ведь чтобы получить электричество нужно сжечь топливо - тот же уголь или мазут. Да и с аккумуляторами проблема - они крайне дороги, недолговечны и сильно ограничены по емкости. Кроме того редкоземельные металлы, из которых делают аккумуляторы (тот же литий) имеются в весьма ограниченных объемах. Вообщем чиновники продолжают пилить огромный московский бюджет.
navsegda 14 августа 2018 | 22:02
fedor57: Всё упирается в стоимость ватта по отношению к бензину и дизелю
pmasel 14 августа 2018 | 22:02
fedor57: А окромя электростанций на мазуте и угле других не существует?
С редкоземельными то же не все так плохо, только они в неблагополучных странах типа ЦАР.
Интересно а сколько надо сжечь угля или мазута что бы намайнить 1 биткоин. )))
lager23 14 августа 2018 | 21:54
100% наживка Семёныча для тупого электората.