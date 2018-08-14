Первые электробусы выйдут на  пассажирские маршруты в  Москве 3 сентября

Об этом у себя в Твиттере сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным. До 2020 года Москва закупит 900 электробусов, а

с 2021 года откажется от закупки дизельных автобусов.